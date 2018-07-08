بعد دعمها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مغارة نبع المغارة في حراجل الى الضوء مجددا وكاميرا الOTV اول كاميرا تلفزيونة محلية تزورها

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قليل من سكان حراجل والجوار يعرف مغارة نبع المغارة بحراجل باعالي كسروان // هالمغارة المنسيّة من سنوات طويلة بفعل الإهمال وعدم الإلتزام، مغارة سياحية بامتياز تضاهي جمال ومكانة مغارة جعيتا وغيرها من المغائر وتستحق لأن تكون مركزاً سياحياً يجمعها بمراكز التزلج في كفردبيان

تمتدّ المغارة لحوالي 1500م في الطول و تعلو فيها المياه لنحو المتر أو نصف المتروبالصيف الحرارة داخلها متدنية وبالشتاء مرتفعة

وحتى توصل لنهاية المغارة بقولو مكتشفي المغاور يلزم نحو 3 ساعات

اليوم اعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المغارة الى الضوء

ومع بدء مشروع تحسين المغارة تنشط المشاريع السياحية حولها وسيعمل اكثر من 300 موظّف من المنطقة