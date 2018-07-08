جريمة لا انسانية: تسميم كلاب شاردة في طرابلس يشغل الرأي العام

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هكذا كانت الكلاب التي اواها العم محمود، ودودة تلعب مع الاطفال..



العم محمود والشباب المتطوعون الذين كانوا يعتنون بالكلاب استفاقوا على جريمة قتل هذه الحيوانات الاليفة عبر دس سم اللانات في طعامهم.. الاجهزة الامنية حضرت الى مكان الحادث في طرابلس لفتح تحقيقٍ بالحادثة فهذه ليست المرّة الاولى التي يتعرض فيها الرجل للمضايقات او الاعتداء الجسدي والمعنوي، اما السبب فيقول البعض نتيجة دعاوى قضائية على خلفية الايجار القديم للارض التي استخدمها العم محمود لاعتناء بكلابه.



فريق المتطوعين من اطباء بيطريين ومحبي الكلاب فعلوا ما بوسعهم لانقاذ ما تمكن منها



بغض النظر عن اي خلافات على احقية استخدام الارض التي تأوي الكلاب، لا شك ان قتل الحيوانات بهذه الطريقة الوحشية جريمة يجب ان يطبّق القانون على مرتكبيها .