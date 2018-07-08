درغام: محاولات اضعاف العهد مرفوضة ولن تؤدي الى مكان

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أكد النائب عن تكتل لبنان القوي أسعد درغام "أن التأخير الحكومي والعرقلة التي يمارسها الأفرقاء الآخرين تعرقل العمل المؤسساتي وتزيد الأعباء على المواطنين في ظل واقع إقتصادي متردي للغاية"، لافتا الى "أن ما نشهده اليوم من خطاب للقوات اللبنانية هي محاولات لاضعافنا سياسيا، فهل هذا يندرج ضمن إطار دعم العهد؟ مشددا على أن الممارسات الالغائية مرفوضة كليا، واذا كان التيار الوطني الحر متمسك بالشراكة مع باقي الأفرقاء المسيحيين فهذا لا يعني على الاطلاق السماح باضعافنا".

وشدد درغام خلال إستقباله وفودا شعبية ومتابعته شؤونا انمائية "ان التيار الوطني الحر متمسك بمشاركة الجميع في الحكومة وفقا لمعيار واحد هي نتائج الانتخابات والأحجام التي أفرزتها الكتل النيابية وفق النسبية المعتمدة".

وأضاف: "ان تفاهم معراب سلة متكاملة وأساسه سياسي ينص على أننا فريق سياسي واحد داعم للعهد ولاطلاق المؤسسات ومحاربة الفساد وبناء الدولة، لكن القوات عملت بعكس ذلك وهم في الواقع لم يقاتلوا غيرنا في الحكومة السابقة، والتجربة كانت سيئة، فتم محاربتنا والقيام بحملات واتهامات لتشويه مسيرتنا، بالرغم من أنهم لم يسجلوا أي انجازات تذكر في الوزارات التي استلموها".

وتابع: "بحسب التوزيع المعمول به، حجم القوات ثلاثة وزراء، واذا أرادوا الحصول على حجم أكبر من حجمهم الطبيعي فهذا لا يكون بالقوة والفرض بل بالحوار والاتفاق".