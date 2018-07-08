بالفيديو - والدة الطفل مصطفى دياب تكشف تفاصيل حادثة إختطاف إبنها في سوريا

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بعد مفاوضات ودفع فدية مالية بلغت حوالي 4 ملايين ونصف المليون ليرة سورية، تم الإفراج عن الطفل مصطفى دياب (16 عاماً) بعدما كان قد اختطف قبل نحو شهرٍ في سوريا عندما كان برفقة والدته وشقيقه في زيارة عائلية، حيث تم اعتراض السيارة التي كانت تقلهم من قبل عدد من المسلحين.

وبعد عودته الى منزله في الطريق الجديدة، تحدثت والدة الطفل مصطفى لـ"الجديد" عن تفاصيل حادثة الخطف، موضحة أن المسلحين الذين خطفوا إبنها مع آخرين إدعوا أنهم تابعين للجيش السوري ليتبيّن أنهم عصابة مسلحة خارجة على القانون، مبدية سعادتها بعودة إبنها.

كما تحدث الطفل مصطفى لـ"الجديد" عن الموضوع، مبدياً سعادته بعودته إلى حضن عائلته. (شاهد الفيديو المرفق)