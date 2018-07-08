المتعاقدون في المهني طالبوا بمستحقاتهم

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وجه رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير صرخة للمسؤولين، قال فيها: "منذ 9 اشهر لم نقبض مستحقاتنا، من حقنا ان نعيش ومن حق اطفالنا ان يفرحوا في العطلة الصيفية مثل باقي زملائهم. من حقنا ان نعيد، ومن حقنا ان نعيش بكرامة. صرخة نطلقها ليسمعها معالي وزير التربية ومعالي وزير المالية وفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب، وسعادة المدير العام للتعليم المهني والتقني. هذه صرخة جميع متعاقدي التعليم المهني نرجو من جميع الزملاء المشاركة ليصل صوتنا وصرختنا لجميع المسؤولين".