"جريمة" في منتصف الليل في طرابلس!

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عند الساعة الثالثة فجرا، نشرت صفحة "عمو محمود" ملصقا يطلب المساعدة مِن أي شخص يمكنه الذهاب الى مزرعة الرجل الثمامنيني محمود يوسف في الميناء في طرابلس، لانقاذ الكلاب التي يأويها في هذه المزرعة بعدما لوحظت عليهم علامات تسمم.

وفي التفاصيل، فإن كلاب "عمو محمود" سُمّمت عن طريق الدجاج الذي وُضع في المنطقة التي تتنقل فيها الكلاب، لتكون النتيجة موت 40 كلبا، وفقدان 30 آخرين ومعالجة 20، بحسب إحدى الشابات اللواتي تساعدن يوسف بالعناية بالكلاب، زينب رزوق.

وتشير رزوق الى ان جميع الكلاب في أرض العم محمود (كما يحلو للشبان والشابات الذين يساعدونه في الاهتمام بالكلاب أن ينادوه) تملك دفتراً صحيّاً وهي تعرض بشكل دوري على طبيبين.

وتؤكد رزوق على ان هذه الكلاب لا تهاجم أحدا، لافتة الى ان المزرعة كان مقصدا لعدد من الاطفال للعب مع الكلاب.

صفحة العم محمود على فايسبوك أشارت منذ بعض الوقت الى ان هناك من لا يزال مصراً على تسميم ما تبقى من الكلاب عن طريق إعادة وضع السم في الشوارع المحيطة بالمزرعة.