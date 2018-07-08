بيكهام يكسب رهان ابراهيموفيتش

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كسب النجم الانكليزي ديفيد بيكهام رهان السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، بعدما فاز منتخب الاول على الثاني في اللقاء الذي اقيم امس بالدور ربع النهائي.



وكان اللاعبان قد قام برهان ودي بينهما حول نتيجة المباراة. وبادر ابراهيموفيتش على موقع تويتر بقوله “@ديفيد_بيكهام، اذا فازت انكلترا، ساوجه لك الدعوة للعشاء في مطعم تختاره انت في اي مكان في العالم، لكن اذا فازت السويد، فانت الذي ستدفع فاتورة ما اشتهيه من ايكيا (سلسلة متاجر سويدية شهيرة للاثاث)، هل انت موافق؟



لم يتأخر بيكهام في الرد بقوله على تويتر ايضا “@زلاتان_ابراهيموفيتش، اذا فاز فريقك، سأصطحبك الى متجر ايكيا لكي اشتري كل ما تحتاجه من اجل فرش منزلك الجديد في لوس انجليس، لكن عندما ستفوز انكلترا، اريد رؤيتك في ويمبلي مرتديا قميص المنتخب الانكليزي وانت تأكل “السمك والبطاطس المقلية” ما بين الشوطين”.