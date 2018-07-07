استغل عمله كدليفري ليعتدي على 13 قاصراً بينهم فتاة فاوقفته قوى الأمن

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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

الساعة 18,00 من تاريخ 6/7/2018 ورد اتصال هاتفي من أحد المواطنين في محلة دوحة عرمون، يفيد فيه ان شبان يقطنون في أحد المباني يحتجزون عامل " دليفري" المدعو: هـ. ش. ( مواليد عام ٢٠٠٠ ، سوري ) لقيامه بالإعتداء الجنسي على الطفل: م.ل. (مواليد عام 2008 ، سوري).

على الفور وبناء لإشارة القضاء المختص توجهت دورية من فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي الى المحلة، وقاموا بتوقيف المشتبه به المذكور.

بالتحقيق معه اعترف بالإعتداء الجنسي على 13 قاصراً بينهم فتاة عمرها 15 سنه، وافاد انه تعرض بدوره للاعتداء الجنسي عندما كان طفلاً في سوريا.

أحيل الموقوف الى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب للتوسع بالتحقيق معه بناءً لإشارة القضاء المختص.

إن قوى الامن الداخلي تحث المواطنين ولا سيما الأهل منهم الابلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل هؤلاء يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصة بحق الأطفال.