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كأس العالم 2018.. إنكلترا تتأهل لنصف النهائي بثنائية نظيفة في السويد

7
JULY
2018
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حسم المنتخب الإنكليزي تأهله للدور نصف النهائى من النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو الجارى، بعدما حقق الفوز على نظيره السويدى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "كوزموس آرينا"، فى الدور ربع النهائى للنهائيات.

نجح هارى ماجواير، فى تسجيل هدف التقدم لصالح المنتخب الإنكليزي فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، ليصبح أول لاعب من ليستر سيتى يسجل هدفا فى كأس العالم.

كما سجل ماجوايرأول أهدافه فى نهائيات كأس العالم لينهى فترة من 210 دقائق لم تهتز فيها شباك السويد.

وأضاف ديلى آلى الهدف الثانى للمنتخب الإنكليزى من رأسية رائعة فى الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وسدد النجم الإنكليزي هاري كين كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم فى الدقيقة 20 من زمن اللقاء.

وطالب لاعبو المنتخب الإنكليزى بركلة جزاء بعدما اصطدمت الكرة بيد إيميل فورسبرج فى الدقيقة 23 من زمن المباراة لكن رفض الحكم احتسابها.

وأهدر رحيم سترلينج فرصة التهديف لإنجلترا بغرابة شديدة فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وتصدى بيكفورد حارس إنكلترا بشكل رائع لرأسية السويدى ماركوس بيرج فى الدقيقة 47 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يخوض المنتخب الإنكليزى مواجهة نصف نهائى كأس العالم فى الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوجنيكى" فى العاصمة "الروسية" موسكو، مع الفائز من مواجهة منتخبى روسيا أو كرواتيا مساء اليوم.

وتغلب منتخب إنجلترا على كولومبيا بنتيجة 4 – 3 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى 1\1، ليصعد إلى الدور ربع النهائى للمرة الأولى منذ نسخة 2006 التى أقيمت فى ألمانيا، بينما تغلب منتخب السويد على سويسرا بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 16

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