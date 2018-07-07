القاهرة: معاقبة اللبنانية منى المذبوح بالسجن 8 سنوات...

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية، ان محكمة جنح مصر الجديدة، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، "عاقبت" السائحة اللبنانية منى المذبوح "بالسجن ثماني سنوات لإدانتها بثلاثة اتهامات هي "بث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان".

ولفتت الوكالة إلى أن النيابة العامة المصرية كانت قد أحالت المذبوح "لمحاكمة عاجلة في يونيو/ حزيران بعد أن نشرت مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك تضمن سبا وقذفا للمصريين وتعديا على الدين الإسلامي".

وذكرت "رويترز" ان المقطع المصور الذي نشرته المذبوح استغرق بثه 10 دقائق "وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة. كما زعمت أن مبلغا من المال سرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر".

وأضافت الوكالة ان المذبوح "سبت سلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله، قائلة إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب. وسبت الصوم أيضا".

وظهرت المذبوح في المحكمة وهي ترتدي ثياب الحبس الاحتياطي البيضاء ولم تبد رد فعل على الحكم الذي يحق لها استئنافه أمام محكمة الجنح الأعلى درجة. وقال محاميها عماد كمال لرويترز "أكيد إن شاء الله الحكم هيتغير (في الاستئناف). الحكم دا، مع احترامي لأحكام القضاء، شديد. الحكم مخرجش خارج إطار القانون لكن المحكمة كانت بتستخدم الحد الأقصى من العقوبة".

وكانت المذبوح قالت في مقطع مصور لاحق إنها تعتذر ل"المصريين المحترمين"، لكن الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبيل سفرها، بعد بلاغ تلقته النيابة العامة من محام بعد أن ذاع المقطع الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.