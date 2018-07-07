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روجيه فغالي يتصدر رالي لبنان في ختام سباقات اليوم الثاني

7
JULY
2018
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  تصدر السائق روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على سكودا فابيا أر 5، الترتيب العام الموقت، بعد إنتهاء اليوم الثاني ما قبل الأخير من رالي لبنان الدولي ال41 الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الأحد 8 الجاري، بمشاركة 29 سيارة.

وإحتل القطري ناصر صالح العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على فورد فييستا أر 5 المركز الثاني، بفارق دقيقة و10 ثوان و6 بالالف من الثانية، واللبناني رودولف الأسمر وملاحه زياد شهاب على سكودا فابيا أر5 المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و7 ثوان عن الأول.

ويندرج الرالي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري، وتبلغ مسافته الاجمالية 769 كلم، منها 222.86 كلم مراحل خاصة وعددها 11.

وتصدر فغالي الترتيب العام في اليوم الأول، بعدما سجل أسرع وقت في المرحلة الاستعراضية التي أقيمت الجمعة، وقد واصل فغالي (حامل الرقم القياسي لرالي لبنان وهو 13) تصدره للرالي، مع إقامة ست مراحل خاصة للسرعة السبت في قضائي جبيل والبترون، في ظل طقس صيفي مشمس وحار، أمام جمهور إنتشر في المراحل الخاصة لمواكبة السائقين ومتابعة المنافسة المستعرة، بين فغالي والعطية الساعي الى لقبه الأول في رالي لبنان الدولي، والذي ما زال عصيا عليه.

وفي التفاصيل، سجل فغالي أفضل وقت في المراحل الست التي أقيمت السبت، مع مطاردة من العطية، في وقت كان الأسمر يضغط للحاق بهما من بعيد.

والمفارقة أن السائق التشيكي فوجتيك ستاجف وملاحته الشابة مارسيلا ايهلوفا على سكودا فابيا أر 5، واللذين سجل ثاني أسرع وقت في المرحلة الإستعراضية، أنهيا اليوم الثاني في المركز السادس ، كما ان المنافسة محتدمة على المركزين الرابع والخامس بين ادي ابو كرم وميشال صليبي (الفارق ثانيتان لمصلحة ابو كرم).

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