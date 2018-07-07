روكز أوّل الموقّعين على اقتراح قانون "استقلال القضاء العدليّ"

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وقّع عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب العميد شامل روكز على اقتراح قانون حول "استقلال القضاء العدليّ وشفافيّته"، والذي أنجزته "المفكّرة القانونيّة" بالتعاون مع "الائتلاف المدنيّ لدعم استقلال القضاء وشفافيّته".

وهو أوّل من وقّع على اقتراح القانون هذا، "انطلاقاً من قناعته بأنّه إذا كان القضاء بخير فلبنان بخير"، بحسب ما جاء في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر".

ودعا روكز والمفكّرة القانونيّة "الكتل النيابيّة والنوّاب جميعهم إلى لقاء لمناقشة الإقتراح الثلاثاء المقبل، الساعة 11 قبل الظهر في المكتبة الوطنيّة لمجلس النوّاب".