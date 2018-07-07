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صيف حارّ.. و Maria تضرب بقوّة!

7
JULY
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان شبه الجزيرة العربية عانت أمس طقساً حاراً ولاهباً لامست درجات الحرارة 50 درجة بين الخليج والربع الخالي والكويت، وتشكّلت حالة عدم استقرار في الإمارات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، نتج عنها تساقط امطار غزيرة وسرعة رياح تخطت 100 كلم في الساعة. 

 

بينما شهد حوض البحر الأسود منخفضات جوّية ضربت جورجيا وبلغاريا ورومانيا مصحوبة بتساقط غزير للبرد. 

 

أما في لبنان لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، فيستمّر الطقس حاراً خلال الأيام المقبلة من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة. 

 

من ناحية شرق آسيا، تشكّلت عاصفة استوائية منذ يومين في المحيط الهندي وتحوّلت يوم امس الى اعصار من الدرجة الثانية حيث سينقلب غداً الى درجة خامسة مدمّرة أطلق عليه اسم Maria يتجه نحو سواحل الصين وشنغهاي.


طقس لبنان ليوم الأحد

مشمس وقليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستسجّل:

على الساحل: 31/25
الجبال 1200 متر: 28/20
البقاع: 32/33 نهاراً و 21 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 20 كلم في الساعة.
الرطوبة: 60 الى 85%
الضغط الجوّي: 1004hpa

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