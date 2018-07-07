اللواء ابراهيم: دفعة النازحين الثالثة جزء من سلسلة دفعات

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لفت المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الى انه يستمر في تولي ملف النازحين السوريين مكلفاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث تم تسهيل عودة مئات النازحين من منطقة شبعا ومن بعدهم 500 نازح من عرسال في المرحلة الاولى و276 نازحاً في المرحلة الثانية، على أن تكون الثالثة اليوم “استكمالاً للدفعات الماضية”.



واشار اللواء ابراهيم لـ”الأخبار” الى أن دفعة اليوم هي “جزء من سلسلة دفعات النازحين الراغبين في العودة، والذين ستزداد أعدادهم تباعاً، خصوصاً مع اتساع رقعة المناطق الآمنة داخل سوريا”.



وثمّن إبراهيم خطوة حزب الله التي ستصبّ في نهاية الأمر لدى الأمن العام لتسوية أوضاع الراغبين في العودة والتنسيق بشأنها، متمنياً أن تلقى التجاوب اللازم من قبل النازحين “وأن تكون الخطوة مساعدة لعملنا على الملف الذي ننسّق بشأنه مع مفوضية شؤون اللاجئين والسلطات السورية لتأمين عودة لن تكون إلا طوعية وآمنة”.