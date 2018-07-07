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74% من النازحين يفضّلون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية

7
JULY
2018
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تكشف التقديرات أيضاً أن نسبة 80% من السكان يمكن أن تصنفهم أوضاعهم بأنهم تحت خط الفقر الأدنى، وأكثر من ذلك فإن 41% تقريباً من سكان درعا يدخلون في خانة الفقر الغذائي، رغم أن عائلات المحافظة ينفقون ما نسبته 56.6% من إجمالي إنفاقهم الشهري على الغذاء، مقارنة بـ 47.2% في عام 2009، علماً بأن ازدياد نسبة إنفاق العائلة على الغذاء يعني تراجعاً في المستوى المعيشي للعائلات. وكان من الطبيعي في ظلّ وضع معيشي متدنٍّ كهذا، وانفلات أمني واسع، أن تتبدل الأحوال الاجتماعية وتنزلق نحو الأسوأ، فالظواهر الاجتماعية السلبية التي بقيت مؤشراتها في المحافظة محدودة أو حتى معدومة لسنوات، شهدت نمواً واضحاً في زمن الحرب، من حيث زيادة جرائم القتل، الخطف، السرقة، التهريب، الاحتكار، والإتاوات، وبنسب توازي المحافظات الأخرى التي كانت تحت سيطرة المجموعات والتنظيمات المسلحة بمرجعياتها وتسمياتها المختلفة.

 

فمثلاً، مقياس جرائم الخطف ارتفع من نحو 0.1 إلى نحو 1.7%، السرقة من 1.0 إلى 2.8%، التهريب من 0.3 إلى 1.6، والاحتكار من 1.4 إلى 3.6%، ووفقاً لما جاء في ورقة عمل قدمها الباحثان نبيل مرزوق وزكي محشي لجمعية العلوم الاقتصادية، قُدِّرَت نسبة ممارسي الأنشطة غير القانونية من سكان المحافظة بنحو 23%، لتكون بذلك من بين أكبر خمس محافظات بممارسة سكانها للأنشطة غير القانونية. كثيرون يرون أن درعا بعد انتهاء معاركها لا تحتاج لأكثر من إطلاق يد أبنائها فيها لتعود كما كانت، سلة غذاء الجنوب ومعبراً اقتصادياً وتجارياً رئيساً لسوريا مع الدول المجاورة، ولا سيما أنها تحوي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وعدداً كبيراً من المغتربين والعاملين في الدول العربية والأجنبية.

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