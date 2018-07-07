عناوين الصحف ليوم السبت 7 تموز 2018

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الأخبار: الجيش السوري في معبر نصيب: تهاوي الحدود مع الأردن

أسرار اللبنانيين في «عهدة» شركة أميركية!

مصرفي بارز وظّف القراصنة الإلكترونيين... لمصلحة من؟



الأنوار: تصاعد الازمة بين القوات والتيار بعد نشر اتفاق معراب

البناء: «الخماسية» بلا أميركا تتحوّل مؤسسة راعية للتفاهم النووي... ولافروف: سنجد حلاً

العَلَم السوري فوق المعبر الحدودي مع الأردن... وتسليم المسلحين سلاحهم

سقوط اتفاق معراب يؤجّل تشكيل الحكومة لما هو أبعد من الأجواء الخارجية

الديار: الديار تحصل على النص السرّي الكامل لتفاهم معراب بتوقيع باسيل

الأسبوع القادم سيضطر الحريري لتقديم مشروع حكومته وإلا سيقع بالفشل



اللواء: المأزق: هل تؤلّف حكومة بإقصاء «القوات»؟

إنهيار «تفاهم معراب» بعد إفتضاح بنوده .. ومدرسة خديجة الكبرى تعاود العمل الأسبوع المقبل





النهار: "تفاهم معراب" ينقلب حرب تشهير واستعادة للخصومة

الجمهورية: "الحزب" ربط التأليف بالخارج ذريعة



the daily star: Deraa rebels agree surrender deal

l'orient le jour: Les FL mettent le CPL au pied du mur