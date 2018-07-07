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عناوين الصحف ليوم السبت 7 تموز 2018

7
JULY
2018
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الأخبار: الجيش السوري في معبر نصيب: تهاوي الحدود مع الأردن
أسرار اللبنانيين في «عهدة» شركة أميركية!
مصرفي بارز وظّف القراصنة الإلكترونيين... لمصلحة من؟

 

 


الأنوار: تصاعد الازمة بين القوات والتيار بعد نشر اتفاق معراب

 

 

 

البناء: «الخماسية» بلا أميركا تتحوّل مؤسسة راعية للتفاهم النووي... ولافروف: سنجد حلاً
العَلَم السوري فوق المعبر الحدودي مع الأردن... وتسليم المسلحين سلاحهم
سقوط اتفاق معراب يؤجّل تشكيل الحكومة لما هو أبعد من الأجواء الخارجية

 

 

 

الديار: الديار تحصل على النص السرّي الكامل لتفاهم معراب بتوقيع باسيل
الأسبوع القادم سيضطر الحريري لتقديم مشروع حكومته وإلا سيقع بالفشل

 

 


اللواء: المأزق: هل تؤلّف حكومة بإقصاء «القوات»؟
إنهيار «تفاهم معراب» بعد إفتضاح بنوده .. ومدرسة خديجة الكبرى تعاود العمل الأسبوع المقبل

 

 



النهار: "تفاهم معراب" ينقلب حرب تشهير واستعادة للخصومة

 

 

 

الجمهورية: "الحزب" ربط التأليف بالخارج ذريعة

 

 


the daily star:  Deraa rebels agree surrender deal

 

 

l'orient le jour: Les FL mettent le CPL au pied du mur

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