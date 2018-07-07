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أسرار الصحف ليوم السبت 7 تموز 2018

7
JULY
2018
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

رأت أوساط سياسية أن العلاقات بين تكتل نيابي كبير وحزب سياسي في قوى «14 آذار» ذاهبة نحو مزيد من التدهور على خلفية توزيع الحصص الوزارية في الحكومة العتيدة. وعزت بعض أسباب هذا الخلاف مردّه إلى التنافس منذ الآن حول رئاسة الجمهورية المقبلة، إذ مازال الحزب المشار إليه عاقد العزم على خوضها بمرشح منه أو عبر شخصية مقربة منه.


كواليس
قالت مصادر على صلة بالمفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران من جهة، وعلى مواقف الأطراف الشريكة بالتفاهم النووي الإيراني بعد الانسحاب الأميركي منه من جهة أخرى، أن فرص تقديم سلة حوافز مشجّعة لإيران للبقاء تحت سقف التفاهم ترتفع بعدما كانت وصلت درجة متدنية في الأسبوع الأخير. وكانت إيران تستعد لاتخاذ جملة خطوات تصعيدية في مجالات عدة، منها ما يتصل بالملف النووي، ومنها ما يتصل بالملاحة النفطية في الخليج.

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
يكاد وزير معني في حكومة تصريف الأعمال أن يتوارى عن المشهد، على خلفية عدم اتفاقه مع مواقف يجري التعبير عنها، وتخص ملفاً إقليمياً.


همس
طرح مرجع كبير على سياسي مدخلاً لاقناعه، بصورة غير مباشرة، بتوزير أحد النواب من طائفته، الأمر الذي استثار غيظه الباطن، وجنح إلى الخروج، بعد وقت قصير.


لغز
لا يُخفي خبير إقتصادي عدم قلقه من التداعيات الاقتصادية المحتملة للتأخير من زاوية «دولرة» الاقتصاد اللبناني.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

إستجواب عسكري

خضع مسؤول عسكري سابق لجلسة استجواب كشاهد في قضيّة سمسرات وبعيداً من الأضواء..

لماذا إقفال المعابر؟
سأل سفير دولة أوروبيّة عن القراءة اللبنانيّة للأسباب التي دفعت دمشق إلى تشديد الإجراءات وإقفال معابر غير شرعيّة مع لبنان...

 

 


الجمهورية: أسرار

إتفاق
لاحظت أوساط سياسية أن ما نشرته جهة عن إتفاق جرى بينها وبين مرجع كبير كان مُجتزأً وجاء ليفيد الجهة التي سرّبته كما هو.

تصعيد
تتوسع جهة سياسية في التدقيق بمعلومات لديها وإنه في حال حصول تغيير في التمثيل الدبلوماسي لإحدى الدول في لبنان ستبدأ مرحلة من التصعيد السياسي الداخلي.

تجارة
يتردّد أن إقفال مدرسة تابعة لمرجعية دينية سببه تجاري والهدف وراءه نقلها إلى مدرسة كبيرة.

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