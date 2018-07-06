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و يكاد لا يخلو يوم من دون تقرير يصدر عن غرفة التحكم المروري عن وقوع ضحايا وجرحى نتيجة حوادث السير. ظاهرة تتفاقم يوميا في لبنان، فما سبب كل هذه الحوادث؟ هل هي طرق لبنان أم تهوّر السائقين أم عدم التشديد في تطبيق قانون السير؟

تكاثر عدد الحوادث دفع بجمعية اليازا باصدار بيان تطالب فيه جميع المؤسسات المعنية و قوى الامن و الشرطة البلدية بمزيد من الجهود لمواجهة المخدرات التي تبين لدى اليازا تسببها بوقوع الكثير من حوادث السير خلال العام الحالي في لبنان...

و رداً على موضوع غياب الاجهزة الامنية عن الطرقات و بحسب مصدر مسؤول في غرفة التحكم المروري يعود الى نقص عدد الدراجين في قوى الامن الداخلي و كثافة المهمات الامنية و في حال وجود الحواجز الامنية بكثافة ما قد يسبب بازمة سير مرورية فيخلص الامر بقرار ازالة هذه الحواجز الامنية ليعود السير الى طبيعته ، و غياب الرادارات على مساحة كبيرة من الطرقات السريعة، ناهيك عن العقوبة المالية الرمزية في حال رصد اي مخالفة...

اذا كل هذه الاسباب المذكورة بحسب مصدر مسؤول في غرفة التحكم المروري تؤدي مع ازدياد عدد السيارات في لبنان الى زيادة عدد الحوادث و الضحايا سنوياً ....

ويبقى الحل تطبيق قانون السير و التقيد به....