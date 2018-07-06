living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وقوع ضحايا وجرحى نتيجة حوادث السير ظاهرة تتفاقم يوميا في لبنان، فما سبب كل هذه الحوادث؟

6
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

و يكاد لا يخلو يوم من دون تقرير يصدر عن غرفة التحكم المروري عن وقوع ضحايا وجرحى نتيجة حوادث السير. ظاهرة تتفاقم يوميا في لبنان، فما سبب كل هذه الحوادث؟ هل هي طرق لبنان أم تهوّر السائقين أم عدم التشديد في تطبيق قانون السير؟

تكاثر عدد الحوادث دفع بجمعية اليازا باصدار بيان تطالب فيه جميع المؤسسات المعنية و قوى الامن و الشرطة البلدية بمزيد من الجهود لمواجهة المخدرات التي تبين لدى اليازا تسببها بوقوع الكثير من حوادث السير خلال العام الحالي في لبنان...

و رداً على موضوع غياب الاجهزة الامنية عن الطرقات و بحسب مصدر مسؤول في غرفة التحكم المروري يعود الى نقص عدد الدراجين في قوى الامن الداخلي و كثافة المهمات الامنية و في حال وجود الحواجز الامنية بكثافة ما قد يسبب بازمة سير مرورية فيخلص الامر بقرار ازالة هذه الحواجز الامنية ليعود السير الى طبيعته ، و غياب الرادارات على مساحة كبيرة من الطرقات السريعة، ناهيك عن العقوبة المالية الرمزية في حال رصد اي مخالفة...

اذا كل هذه الاسباب المذكورة بحسب مصدر مسؤول في غرفة التحكم المروري تؤدي مع ازدياد عدد السيارات في لبنان الى زيادة عدد الحوادث و الضحايا سنوياً ....

ويبقى الحل تطبيق قانون السير و التقيد به....

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout