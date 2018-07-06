رالي لبنان الدولي ال 41 ينطلق غدا برعاية رئيس الجمهورية

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وطنية - ينطلق صباح غد رالي لبنان الدولي ال41 الذي ينظمه "النادي اللبناني للسيارات والسياحة" ATCL، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويستمر حتى الأحد 8 الجاري. ويندرج الرالي في اطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري.



وتبلغ المسافة الاجمالية للرالي 769 كلم منها 222.86 كلم مراحل خاصة وعددها 11، من ضمنها مرحلة "توتال" الأستعراضية الافتتاحية التي أقيمت مساء اليوم على حلبة "أر.بي.ام" RPM في المتين، ويبلغ طول الحلبة 2.560 كلم.



وفي نتائج المرحلة الأستعراضية، حقق روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على "سكودا فابيا آر 5" افضل وقت ومقداره دقيقتان و33 بالالف من الثانية، وتصدر الترتيب العام وحطم الرقم القياسي للحلبة، بينما فاجأ التشيكي فوجتيك ستاجف وملاحته مواطنته مارسيلا ايهلوفا على "سكودا فابيا آر 5" الجميع باحتلالهما المركز الثاني مسجلين دقيقتين و90 بالالف من الثانية. واحتل ناصر صالح العطية (قطر) وماتيو بوميل (فرنسا) على "فورد فييستا آر 5" المركز الثالث بدقيقتين وثانيتين و7 بألالف من الثانية.



وقبل المرحلة الاستعراضية، أقيم الحفل الافتتاحي للرالي في حضور رئيس النادي المنظم الشيخ فؤاد الخازن وعدد من اعضاء مجلس الادارة، ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات ال"فيا"، منسق الاتحاد الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عماد لحود ومسؤولي السباق وممثلي الشركات الراعية وجمهور الرياضة الميكانيكية وحشد كبير من رجال الصحافة والاعلام.



وتضمن الحفل عرضا شيقا لبطل لبنان السابق للراليات وتسلق الهضبة السائق المخضرم نبيل كرم وعروضا في الانجراف (الدريفت) ل"يوكوهاما" و"توتال" وعرضا فنيا ل"اوبل" ليعطي الخازن وكبار الحضور اشارة الانطلاق بعد عزف النشيد الوطني اللبناني.



