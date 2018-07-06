living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رالي لبنان الدولي ال 41 ينطلق غدا برعاية رئيس الجمهورية

6
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية - ينطلق صباح غد رالي لبنان الدولي ال41 الذي ينظمه "النادي اللبناني للسيارات والسياحة" ATCL، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويستمر حتى الأحد 8 الجاري. ويندرج الرالي في اطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري.

وتبلغ المسافة الاجمالية للرالي 769 كلم منها 222.86 كلم مراحل خاصة وعددها 11، من ضمنها مرحلة "توتال" الأستعراضية الافتتاحية التي أقيمت مساء اليوم على حلبة "أر.بي.ام" RPM في المتين، ويبلغ طول الحلبة 2.560 كلم.

وفي نتائج المرحلة الأستعراضية، حقق روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على "سكودا فابيا آر 5" افضل وقت ومقداره دقيقتان و33 بالالف من الثانية، وتصدر الترتيب العام وحطم الرقم القياسي للحلبة، بينما فاجأ التشيكي فوجتيك ستاجف وملاحته مواطنته مارسيلا ايهلوفا على "سكودا فابيا آر 5" الجميع باحتلالهما المركز الثاني مسجلين دقيقتين و90 بالالف من الثانية. واحتل ناصر صالح العطية (قطر) وماتيو بوميل (فرنسا) على "فورد فييستا آر 5" المركز الثالث بدقيقتين وثانيتين و7 بألالف من الثانية.

وقبل المرحلة الاستعراضية، أقيم الحفل الافتتاحي للرالي في حضور رئيس النادي المنظم الشيخ فؤاد الخازن وعدد من اعضاء مجلس الادارة، ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات ال"فيا"، منسق الاتحاد الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عماد لحود ومسؤولي السباق وممثلي الشركات الراعية وجمهور الرياضة الميكانيكية وحشد كبير من رجال الصحافة والاعلام. 

وتضمن الحفل عرضا شيقا لبطل لبنان السابق للراليات وتسلق الهضبة السائق المخضرم نبيل كرم وعروضا في الانجراف (الدريفت) ل"يوكوهاما" و"توتال" وعرضا فنيا ل"اوبل" ليعطي الخازن وكبار الحضور اشارة الانطلاق بعد عزف النشيد الوطني اللبناني. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout