جوهر اتفاق معراب يقضي بان تكون كتلة القوات اللبنانية داعمة لعهد الرئيس عون، فهل كانت فعلاً كذلك؟

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"يتفق الطرفان على ان تكون كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية النيابيتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية وعاملتين لانجاح عهده "

هنا بيت القصيد ، وهذه هي الجملة المفتاح والاساس في اتفاق معراب التي تنساها او تتناساها القوات اللبنانية في معرض اتهامها التيار الوطني الحر بنسف هذا الاتفاق .

فالقوات وخلال عام و 8 اشهر من عمر العهد لم تقم الا بمحاولة افشاله ، وكأن الهدف كسر صورة ميشال عون.

كيف قامت القوات بذلك؟ فلنستعرض ابرز المحطات السياسية في البلاد ومواقف القوات منها ، وهل من احد ينسى مثلا موقف سمير جعجع ابان استقالة رئيس الحكومة واحتجازه في المملكلة؟

لم يأخذ رئيس الجمهورية باستقالة الحريري من الخارج وتجند وزسير الخارجية جبران باسيل لفك اسر الحريري اما الداعم الاول للعهد بين هلالين فهذا كان رأيه

من ازمة استقالة رئيس الحكومة وما تبعها من ترددات الى الانتخابات النيابية ، المكتوب قرئ من عنوانه ، فاولى الترشيحات القواتية المنفردة من دون اي تنسيق مع التيار كما ينص اتفاق معراب ،اعلنت من البترون ، معقل الوزير المرشح حينها جبران باسيل

اكثر من ذلك ، "الخيان" لم يلتقيا ولا في اي دائرة انتخابية فمعراب تفضل التعاون مع غريمها سامي الجميل ولا تجد نفسها على ولا اي لائحة مشتركة مع حليفها التيار وذلك بقرار منها بدليل هذا التصريح

قد يقول البعض ان هذا الامر لا يفسد في الود قضية وقد تكون كتلة القوات التي نافست التيار انتخابيا داعمة للعهد رغم كل ما سبق الا ان التجربة اثبتت العكس ، فطيلة عهد ميشال عون وحتى اليوم لم تجد القوات صاحبة الكف النظيف فسادا في لبنان الا في وزارات التيار ولم يبح صوتها في مؤتمرات صحفية الا للتصويب على اداء وزراء التيار، وهدر المال العام كله لم يحصل الا على ايدي التيار وملف البواخر والعراضات القواتية فيه الفارغة من اي مضمون خير مثال وكانه ممنوع تحقيق اي انجاز في عهد ميشال عون ولول كان هذا الانجاز نورا لكل اللبنانيين .

الدعم للعهد الواضح في كل ما سبق لم ينقصه الا دعامة محاولة حرمان رئيس الجمهورية حصته الوزارية المكرسة بقوة العرف بالاضافة الى وضع العصي في دواليب تشكبل الحكومة بحجة المشاركة الفاعلة والوازنة ... صفتان لدى الحديث عنهما لا يسعك الا تذكر جو سركيس وحقيبة السياحة الفاعلة والوزانة في حكومة ما بعد انتخابات 2005 .

ازاء كل ما سبق هل من يجرؤ بعد على تأكيد دعم العهد ؟ واذا كان صحيحا هيمنة التيار على كل مفاصل الدولة كما تدعي القوات الا يكفيها نجاح اتفاق معراب في تبييض صورتها ونزع صفة الميليشات عنها؟ بتهكم يسأل خصوم القوات