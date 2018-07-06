ممنوع المرور في شارع الحمرا الرئيسي نهار الأحد !

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة مـا يلـي:





اعتباراً من الساعة 8.00 لغاية الساعة 24.00 من تاريخ 8/7/2018، سيقام مهرجان خيري بعنوان "عيون الحمرا" ، وذلك في شارع الحمراء الرئيسي من امام محلات "Red Shoes" الى امام فندق كراون بلازا، مما سيؤدي الى منع مرور السير في الشارع المذكور اعتباراً من الساعة 1.00 من التاريخ ذاته ولحين الانتهاء، وتحويله الى الطرقات الفرعية. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.