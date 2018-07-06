هذا ما حصل مع الرحلة المتوجهة من إسطنبول إلى بيروت!

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خلال إقلاع رحلة شركة طيران الشرق الأوسط رقم ME266 المتوجهة من إسطنبول إلى بيروت يوم الجمعة 6 تموز، تعرضت الطائرة لإصطدام بطائر كبير ممّا دفع بقائد الطائرة إلى إتخاذ قرار العودة إلى مطار أتاتورك الدولي والهبوط بسلام، مع العلم أنه لم يكن هناك مخاطر على سلامة الركاب والطائرة.

وقد إتخذت محطة الشركة في إسطنبول الإجراءات اللازمة لتأمين إحتياجات الركاب وإقامتهم في الفنادق.

كما تمت إعادة جدولة موعد إقلاع الرحلة إلى الساعة السابعة صباحاً من يوم غد السبت الواقع فيه 7/7/2018، وفق ما أفاد بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط "MEA".