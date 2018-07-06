بالصورة - من نازك الحريري إلى جيسيكا عازار .. رسالة!

A + A -

كشفت الإعلامية في قناة الـMTV جيسيكا عازار أنّها تلقّت اليوم الجمعة، رسالة من السيدة نازك الحريري.



وقالت عازار في نص نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع "انستغرام": "كم فرحت بأسطر تحمل بين كلماتها روح ونهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري. شكرا حضرة السيدة نازك الحريري على دعمِك وإيمانِك بالمرأة وبالجيل الشاب تماما كالرئيس الشهيد".



وتابعت: "إن كل ما نقوله بحق الرئيس رفيق الحريري قليل، فهو رجل بحجم وطن والوطن حتى الآن لم يداوِ جروح الفراق".



لتختم بالقول "شكرا لك، ما قلتِه لي اليوم، شهادة أعتز بها. أن نكون أوفياء لذكرى الشهيد هو واجب وطني ينبع من حب صادق لبيروت ولبنان".