ادي معلوف عرض ومدير مياه بيروت انقطاع المياه في أعالي المتن الشمالي

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف، يرافقه رؤساء بلديات: بسكنتا ايلي كرم، كفرعقاب غطاس معلوف، وكفرتيه - المتن جان معلوف، ومخاتير: زبوغا جورج كرم، وادي الكرم انطون نكد، عين القبو رشيد الحاج، كفرعقاب نبيل سكاف، وبيت شباب وليد الحايك، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، وعرض معه مشكلة الانقطاع المتواصل للمياه في منطقة اعالي المتن الشمالي.

وعرض الوفد مع المهندس جبران "معاناة المنطقة في الاونة الاخيرة"، طالبا منه "وضع يده على الملف ومعالجته في أسرع وقت".

في نهاية الاجتماع، وعد جبران ب"خطة عمل وتوزيع جديد للمنطقة بمتابعة واشراف شخصي منه".