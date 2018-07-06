living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتلة "النواب الأرمن": للإسراع في تأليف الحكومة

6
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقدت كتلة "النواب الارمن" اجتماعا برئاسة رئيس الكتلة النائب هاكوب بقرادونيان وفي حضور كل النائبين الكسندر ماطوسيان وهاكوب ترزيان ووزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اواديس كيدانيان.
 
 
وأعلنت الكتلة في بيان اثر الاجتماع، ان المجتمعين تطرقوا الى مواضيع عدة، وعلى رأسها عملية تأليف الحكومة الجديدة والضرورة القسوى الى تشكيلها بسرعة، مع مراعاة التوازنات التي نتجت عن الانتخابات النيابية، نظرا الى التحديات الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي ترمي بثقلها على كاهل المواطنين.
 
 
واشارت الى انه "في هذا الاطار، تمت مناقشة موضوع المؤسسة العامة للاسكان والسبل الايلة الى دعم هذه المؤسسة واعادة احياء القروض السكنية التي هي الداعم الاساسي للشباب اللبناني، وأحد أهم عوامل الاستقرار لتكوين الاسر، الركيزة الاساسية لنمو وتطوير كل المجتمعات.
 
 
كما تناول المجتمعون الآفات الاجتماعية وخصوصا آفة التعاطي بالمخدرات والاتجار بها، ودعوا الى مكافحتها بكل الاساليب ونشر الوعي عند الاجيال الصاعدة للابتعاد عنها لانها تضرب بالصميم بنية المجتمع اللبناني وتؤدي الى المزيد من التفكك والانهيار فيه.
 
 
وفي ما خص مرسوم التجنيس الاخير، طالب المجتمعون باعتماد معايير واضحة وشفافة وافساح المجال امام كل من يستحق الجنسية اللبنانية لنيلها دون تمييز وبالطرق الصحيحة والقانونية".
 
 
وفي موضوع النازحين السوريين في لبنان، طالبت الكتلة "ايجاد الوسائل العملية للعودة الآمنة وتخفيف الاعباء الناتجة عن هذا النزوح على اللبنانيين".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout