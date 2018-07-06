كتلة "النواب الأرمن": للإسراع في تأليف الحكومة

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عقدت كتلة "النواب الارمن" اجتماعا برئاسة رئيس الكتلة النائب هاكوب بقرادونيان وفي حضور كل النائبين الكسندر ماطوسيان وهاكوب ترزيان ووزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اواديس كيدانيان.

وأعلنت الكتلة في بيان اثر الاجتماع، ان المجتمعين تطرقوا الى مواضيع عدة، وعلى رأسها عملية تأليف الحكومة الجديدة والضرورة القسوى الى تشكيلها بسرعة، مع مراعاة التوازنات التي نتجت عن الانتخابات النيابية، نظرا الى التحديات الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي ترمي بثقلها على كاهل المواطنين.

واشارت الى انه "في هذا الاطار، تمت مناقشة موضوع المؤسسة العامة للاسكان والسبل الايلة الى دعم هذه المؤسسة واعادة احياء القروض السكنية التي هي الداعم الاساسي للشباب اللبناني، وأحد أهم عوامل الاستقرار لتكوين الاسر، الركيزة الاساسية لنمو وتطوير كل المجتمعات.

كما تناول المجتمعون الآفات الاجتماعية وخصوصا آفة التعاطي بالمخدرات والاتجار بها، ودعوا الى مكافحتها بكل الاساليب ونشر الوعي عند الاجيال الصاعدة للابتعاد عنها لانها تضرب بالصميم بنية المجتمع اللبناني وتؤدي الى المزيد من التفكك والانهيار فيه.

وفي ما خص مرسوم التجنيس الاخير، طالب المجتمعون باعتماد معايير واضحة وشفافة وافساح المجال امام كل من يستحق الجنسية اللبنانية لنيلها دون تمييز وبالطرق الصحيحة والقانونية".

وفي موضوع النازحين السوريين في لبنان، طالبت الكتلة "ايجاد الوسائل العملية للعودة الآمنة وتخفيف الاعباء الناتجة عن هذا النزوح على اللبنانيين".