الرئيس عون: لبنان يجري محاولة لترسيم الحدود البرية تحت رعاية الامم المتحدة ليتمكن من استرجاع كامل اراضيه

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان لن يوفر اي جهد لاسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة والجزء اللبناني من بلدة الغجر ولن يتنازل عن حقه في اعادة هذه الاراضي الى اصحابها، "فالارض لبنانية، وسكانها لبنانيون ولا يمكن اعتبارهم رعايا لبنانيين يتملكون اراض غير لبنانية لاسيما وان كل معاملاتهم الشخصية وقيودهم مرتبطة بلبنان وهذا يكفي لاثبات ان الارض لنا".

وقال الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد "هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا" برئاسة الدكتور محمد حمدان، ان لبنان يجري حاليا محاولة لترسيم الحدود البرية، على ان تكون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جزءا من هذا الترسيم، وبذلك يتمكن من استرجاع كامل اراضيه، كاشفا ان هذه العملية هي تحت رعاية الامم المتحدة وليس بشكل مباشر مع الاسرائيليين، و "هذا حق سيادي لبناني لا يمكن لاحد النقاش فيه".

وأوضح رئيس الجمهورية ان الوضع الامني في لبنان ممتاز، وان جزءا من النازحين السوريين الذين نزحوا الى مناطق شبعا بدأ بالعودة، ما ينعكس ايجابا على الوضعين الامني والاقتصادي فيها".

وكان الدكتور حمدان تحدث في بداية اللقاء مؤكدا ان الهيئة حرصت منذ انطلاقتها على التعاون والتكامل مع الجيش اللبناني الذي يشكل الدرع الحامي للوطن ومؤسسات الدولة كافة وتمسكت برفع العلم اللبناني طيلة فترة الاحتلال الصهيوني وبعد التحرير. وقال : " ان مواقف رئيس الجمهورية الوطنية المشرفة المتمسّكة بحق لبنان بتحرير ارضه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والنخيلة وكل ارض لبنانية محتلة من قبل العدو الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على كل التراب الوطني والحفاظ على الثروة الوطنية في مياهنا الاقليمية والدفاع عن حقوق لبنان في المحافل الدولية والعربية والاقليمية هو موضع اعتزاز وتقدير من قبلنا ومن قبل كل اللبنانيين المخلصين".

وتمنى حمدان ان تلقى مناطق العرقوب ومزارع شبعا رعاية رئيس الجمهورية الدائمة "كون الرئيس عون هو نصير المظلومين، لاسيما ان هذه المناطق تعاني من 3 اعداء : العدو الاسرائيلي، اهمال الدولة اللبنانية والتهميش، وعدم الاحتضان من قبل مؤسسات الدولة".

وسلّمت اللجنة رئيس الجمهورية عددا من الاقتراحات تضمنت ضرورة التمسك بالمطالبة بالتعويضات الضرورية الناجمة عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بأبناء هذه المنطقة جراء الاحتلال الصهيوني، كما التمسك بالمحاضر الموقّعة مع سوريا عبر اللجان الرسمية العقارية والادارية بين البلدين وكذلك المراسلات التي اجرتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سليم الحص في العام 2000 قبيل وبعد التحرير حول هذه القضية مع الامم المتحدة والمنظمات العربية والدولية. كما تمنى حمدان بأن يلقى تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة شؤون الاراضي اللبنانية المحتلة دعم رئيس الجمهورية.





المجلس البلدي لبيروت

واوضاع بيروت وحاجاتها كانت محور لقاء بين الرئيس عون والمجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة المهندس جمال عيتاني الذي قدم لرئيس الجمهورية النسخة الاولى من التقرير الذي اعده حول المشاريع التي خطط لها المجلس بغية تحقيق الرؤية المستقبلية للعاصمة بيروت. وقال المهندس عيتاني: " لقد وضع المجلس البلدي للمدينة منذ انتخابه في ايار 2016 رؤية جديدة ومتطورة لبيروت عاصمة متنوعة بمكانة اقتصادية وثقافية رائدة، عاصمة صديقة للبيئة وللانسان، ذات بنى تحتية حديثة وخدمات فعالة وارث ثقافي مصان، وانماء متوازن. عاصمة تكون منارة يعيش فيها اهلها بكرامة، وتنعم عائلاتها واحياؤها واعمالها بالازدهار. وقد قرر المجلس البلدي وضع هذا التقرير الذي يفصل المشاريع المقررة بما فيها المنجزة، وغير المنجزة، وتلك التي لا تزال في طور الدراسة، وذلك انطلاقا من اقتناعه بان للمواطن الحق في الاطلاع عليها، وتكريسا منه لمبدأ الشفافية الذي يعتبره حجر الاساس للعمل في الشأن العام.

واوضح عيتاني ان الخطة تعالج عددا كبيرا من الاشكاليات ومنها النفايات والكهرباء، "فتتضمن تحويل النفايات الصلبة الى موارد، وتأمين الكهرباء، وتحسين شبكة النقل والعمل على التنقل السلس، واعادة تأهيل الطرق والبنى التحتية لما لهذا القطاع من اهمية على التجارة وزحمة السير، وزيادة الحدائق والمساحات الخضراء التي من شأنها تأمين متنفس للمواطنين، والعمل على الانماء الاقتصادي والاجتماعي واهم ما فيه تشجيع الاستثمار الخارجي والشراكة مع القطاع الخاص، بالاضافة الى تشجيع السياحة والمهرجانات، وتحسين التكافل الاجتماعي، وتأمين خدمات الصحة الاولية، واعادة احياء التراث والثقافة، وتشجيع الرياضة".

ورد الرئيس عون شاكرا للمجلس البلدي في بيروت رئيسا واعضاء، الجهود التي يبذلونها في سبيل تحسين الاوضاع في العاصمة بالتعاون مع السلطات المعنية، مركزا خصوصا على ضرورة معالجة ملف النفايات والمواقف العامة واوضاع السير والبنى التحتية وكل ما من شأنه تأمين الراحة لابناء العاصمة والمقيمين فيها وزوارها.





الاب بطرس عازار والمهندس سمير سركيس

وعرض الرئيس عون مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب بطرس عازار وممثل "مؤسسات دعم التعليم في المدارس الكاثوليكية" المهندس سمير سركيس، الاوضاع التربوية والظروف التي تمر بها المدارس الخاصة في لبنان عموما والمدارس الكاثوليكية خصوصا، بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وما نتج عنه من تداعيات.





النائب البستاني والاب غاوي

واستقبل الرئيس عون، في حضور النائب الدكتور فريد البستاني رئيس دير مار مارون في مجد المعوش في قضاء الشوف الاب سمير غاوي الذي عرض للاوضاع في منطقة قرى الحرف وعلاقات الاخوة بين ابنائها وضرورة العمل على تفعيل المصالحة في الجبل وتنمية قراه.

ووجه الاب غاوي دعوة للرئيس عون للمشاركة في القداس الذي سيقام لمناسبة عيد دير مار مارون في 29 تموز الجاري.

وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على حرصه على المصالحة في الجبل وعلى ضرورة تعاون ابناء البلدات والقرى الشوفية لتحقيق المشاريع الانمائية فيها وتحقيق العودة الكاملة لابنائها.