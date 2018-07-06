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توضيح من الأمن العام حول قضيّة السيّدتَيْن: إحداهما أنجبت طفلة من لبناني!

6
JULY
2018
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صدر عن المديرية العامّة للأمن العام - مكتب شؤون الإعلام - البيان الآتي: "توضيحاً للّغط الحاصل والمعلومات التي يتم التداول بها أو التصريح بشأنها حول السيدتين الكينيّتين العاملتين في الخدمة المنزلية WINNIEROSE WAMBUI WANJIRU وCHAMILA CHEBAN NABWAYO اللتين أحيلتا بتاريخ 22/6/2018  استناداً لإشارة القضاء المختص إلى المديرية العامة للأمن العام وفقاً للصلاحية للبت بأمر إقامتيهما.

 

 

يهمّ المديرية العامة للأمن العام أن توضح ما يلي:

 

- نتيجة التحقيقات التي أجريت مع صاحبتي العلاقة تبين انهما كانتا قد تعرضتا للضرب من قبل أحد الأشخاص وقضيتهما لا تزال قيد المتابعة لدى القضاء وأنهما مخالفتان لنظام الإقامة ولا يوجد بحوزتهما أي مستند ثبوتي. كما تبين أن WINNIEROSE قد أنجبت طفلة من شخص لبناني.

 

- أخلي سبيل الكينية WINNIEROSE بتاريخ 2/7/2018 ومنحت مهلة لتسوية وضعها على الأراضي اللبنانية كزوجة لبناني، ولا تزال الكينية CHAMILA محتجزة ليصار إلى البت بأمر إقامتها في لبنان بعد صدور الحكم القضائي.

 

تهيب المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام والمهتمين بهذه القضية توخي الدقة والموضوعية في تناولهم للموضوع ومراجعتها للتأكد من صحة المعلومات".       

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