هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد السبت، مشمسا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

معدل درجات الحرارة القصوى على الساحل خلال شهر تموز هو 32 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت: مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 31 درجة، في الجبال من 19 الى 29 درجة، في الارز من 12 الى 24 درجة وفي الداخل من 19 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كلم/س

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

حال البحر: منخفض الموج الى مائج حرارة سطح الماء: 27°م.

الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,33 ساعة غروب الشمس: 19,52