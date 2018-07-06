living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاتل روي حاموش للطبيب النفسي خلال المحاكمة: "أنت حمار!"

6
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أرجأت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي هشام البيطار وعضوية المستشارين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، إلى 25 أيلول المقبل جلسة متابعة استجواب المتهمين بقتل روي حاموش.
 
وكانت هيئة المحكمة قد عقدت جلسة الخميس، لمتابعة استجواب المتهمين الثلاثة بقتل حاموش في حضور الوكلاء القانونيين لجهتي الإدعاء والدفاع. واستمعت إلى إفادات خمسة من شهود الحق العام، وهم: الرائد في قوى الأمن الداخلي ك. يزبك والرقيب أول ب. سلامة، اللذين أجريا التحقيقات الأولية مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، وأعدا تقريراً حول ملابساتها، والطبيب الشرعي الذي عاين جثة المغدور الدكتور سامي قواص، الذي قال في إفادته: إن سبب الوفاة نجم عن طلق ناري واحد دخل كتف المغدور من الجهة اليسرى، واخترق أسفل العنق، وخرج من أذن الشمال، ما أدى إلى الوفاة التي لم يستطع قواص تحديد ما إذا كانت فورية أم لا.
 
ثم قدم الاختصاصي في علم النفس العيادي والعلاج النفسي الدكتور ميشال نوفل إفادته، فأكد أن «المتهم م. الأحمر بدا له أنه شخص واعٍ ومدرك، لكنه انفعالي ما قد يؤثر على إدراكه، وهو كان في حال من الوعي عندما ارتكب جريمته لأنه تذكر الحادثة وكيفية تعقب السيارة التي يقودها جوني نصار وإلى جانبه المغدور روي، وإطلاق النار العشوائي».
 
وأشار نوفل إلى أن «المتهم أبلغه بأنه تناول عشر حبات من دواء الترامال مع مشروب روحي قبل ارتكابه الجريمة بنحو ساعتين، ما قد يؤدي إلى استرخاء الشخص، لكن في بعض الحالات الاستثنائية قد يحصل اضطراب يجعل الشخص الذي يتناول هذه الكمية من الدواء مع الكحول أكثر عدوانية»، مؤكداً أن «المتهم لا يعاني من اضطراب مزاجي ولا من انفصام في الشخصية، علماً أن الاضطراب المزاجي ليس مرضاً، إنما هو سلوك تنتج منه شخصية عدوانية تجاه المجتمع».
 
أما الطبيب النفسي والخبير النفسي المحلف لدى المحاكم الدكتور روجيه بخعازي، فأكد في إفادته أن ليس هناك «أي إشارة لدى المتهم بوجود إعاقة عقلية، وبالتالي هو شخص طبيعي من الناحية العقلية. أما من الناحية النفسية فهو يعاني من سلوك عدواني تجاه المجتمع، وهو شخصية اضطرابية واعية بمعنى أنه يقوم بما يريد من دون أي رادع. وعندما يصمم على القيام بعمل ما فلا شيء يمنعه».
 
وكانت المفاجأة بردة فعل المتهم م. الأحمر، الذي بدأ بالصراخ وكيل الشتائم للطبيب النفسي، قائلاً: «انت مش طبيب نفسي، أنت حمار».
المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout