كأس العالم ٢٠١٨- اليكم جدول مباريات اليوم وتوقيتها

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ينطلق اليوم الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم، إذ سيفتتح الخامسة عصرا بتوقيت بيروت بلقاء منتخب الاوروغواي وفرنسا.

وبينما يتوقع ان تخوض الأوروغواي المباراة في غياب مهاجمها البارز إدينسون كافاني الذي تعرض لاصابة بعد تسجيله إصابتي الفوز على البرتغال (2-1)، سيعول المنتخب الأميركي الجنوبي على دفاعه الحديدي بقدر قوته الهجومية التي سيكون لويس سواريز حامل همها الأساسي في غياب كافاني.

في المقابل يعلق منتخب "الديوك" آماله على مبابي (19 سنة) الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في المونديال، منها هدفان في مباراة الدور ثمن النهائي ضد الأرجنتين حيث برز بشكل كبير لاسيما من خلال سرعته الفائقة في اختراق الدفاع.

اما عند التاسعة مساء، فأقر الاسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا بأنه لا يملك أسرارا لايقاف سعي البرازيل لتعزيز رقمها القياسي باحراز اللقب للمرة السادسة، وذلك عندما يلتقي المنتخبان اليوم.

على الورق، تكفل المواهب الموجودة في المنتخب البلجيكي له القدرة على تقديم اداء مميز ومباراة كبيرة، الا ان البرازيل التي تحسن اداؤها في الدور الثاني، تسعى للذهاب بعيدا بهذا المونديال، وعينها على الذهب، لا اقل منه بعد التجربة المخيبة في المونديال الاخير الذي اقيم على ارضها.