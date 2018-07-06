عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 تمّوز 2018

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الاخبار

‫ما بعد سقوط اتفاق معراب: من يكسُر الثاني أولاً؟

الجمهورية

سقوط الهدنة بين "التيار" و"القوات"

البناء

القوات والتيار عودة للتراشق... والتمثيل السنيّ والدرزيّ للواجهة... ولا حكومة

اللواء

أزمة المقاصد تهزّ الجمود الحكومي .. والقطاع التربوي الخاص في خطر!

«القوات» تبق البحصة وتكشف بنود تفاهم «معراب».. وسُنّة 8 آذار إلى تصعيد.

الديار

نصرالله «يُزعج» واشنطن في ملفي النزوح والجنوب السوري

خليل يُمهّد لتصعيد بري و«التيّار» و«القوات» الى نقطة الصفر

L'Orient-Le Jour

L’offensive du régime sur Deraa se terminera-t-elle rapidement ?

The Daily Star

Cabinet formation on hold as rows persist