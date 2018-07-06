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أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 تمّوز 2018

6
JULY
2018
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الجمهورية

رواتب
سألت أوساط سياسية عمّن سيدفع رواتب موظفي إحدى الشركات التي تمّ تكليفها بدراسة الوضع الإقتصادي في لبنان فيما المسؤولون يقولون علناً إن لبنان أصبح بلداً مُفلساً.

خجل
لوحظ أنّ زوجة نائب شمالي منتخب حديثاً، تُكثر من تعليقاتها المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حتى أنّها ذكرت مرة أنها تخجل من لبنانيتها، علماً أنها تحمل جنسية أجنبية.

أمن
سألت أوساط سياسية عن مدى أهمية تطبيق إجراءات أمنية في مرفق عام مع فريق سياسي يُسيطر على القرار السياسي بشكل ملحوظ؟


البناء

خفايا
أكدت أوساط سياسية أن الحكومة العتيدة لن تُبصر النور قريباً لاستمرار الخلافات حول الحصص الوزارية وتوزيع الحقائب. الأمر الذي استغربته قوى في 8 آذار ، لافتةً إلى أن بعض القوى يريد القفز فوق نتائج الانتخابات النيابية. وهذا قد يُعيد الأمور إلى المربع الأول ولا سيما أن أطرافاً أخرى قد تُعيد النظر بحصصها أيضاً.

كواليس
قالت مصادر واسعة الإطلاع على خفايا ما يجري في أسواق النفط العالمية إن استمرار التصعيد السياسي والإعلامي تحت عنوان التهديدات المتبادلة بين أميركا وإيران عن مخاطر إغلاق مضيق هرمز ووقف تدفق النفط سيتكفل بتخريب السوق وارتفاع أسعاره وتغيير قواعد الطلب التجاري عدا عن كونه سيعزّز بحث المستوردين عن مصادر للنفط غير معرّضة للتأثر بمضيق هرمز فتكون إيران شريكاً بمزيد من أرباح العائدات المرتفعة لزيادة الأسعار، والخليج يصير شريكاً بالحذر التجاري الذي يلحق بإيران ويلاحقها.


اللواء

غمز
يُصرّ نائب انتخب بدعم من 8 آذار على إبعاد نفسه عن تجاذبات سياسية بخلفية طائفية.

لغز
استبعد مصدر مطلع عقد اجتماع بين رئيس لقاء وسطي ورئيس تيّار صاعد، لاعتبارات مزاجية وشخصية.

همس
توقفت مصادر لبنانية عند الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ إجراءات حدودية بين لبنان وسوريا، وحسابات دولة كبرى من وراء ذلك؟

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