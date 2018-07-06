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البراءة للمتهم بمحاولة اغتيال الحريري

6
JULY
2018
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد حسين عبدالله، أول من أمس، حكمها بتبرئة السائق العمومي محمد الضابط (مواليد ١٩٦١) من جرائم التعامل مع عملاء العدو الإسرائيلي والتخطيط لاغتيال النائبة بهية الحريري. الموقوف الذي اتُّهِم بالتخطيط مع عميل الموساد الإسرائيلي وليد النقوزي لاغتيال الحريري وتزويده بمعلومات أمنية عن المقاومة والتخطيط معه لضرب السلم الأهلي في لبنان، سبق أن أصيب في صدره جراء اشتباك مع قوات العدو أثناء المواجهات في صيدا في الثمانينات. ندبة الصدر تلك وسام فخر له، أما ندبة العمالة لإسرائيل التي كادت تُلصق به بالتأكيد ستكون أشدّ إيلاماً.

في تشرين الثاني الماضي، وتحديداً في الفترة التي احتُجز فيها رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، رصد الأمن العام تواصلاً عبر الفايسبوك بين سائق الأجرة والعميل الإسرائيلي الذي يقيم في الأراضي المحتلة (النقوزي). قرار الجهاز الأمني بالتوقيف بناء لوقوع جرم التواصل مع إسرائيل كان صائباً، لكن استمرار التوقيف كان خطيئة قضائية، خصوصاً أنّ التحقيقات مع الموقوف بيّنت أنّه أراد الإيقاع بعميل إسرائيلي بالتنسيق مع حزب الله، من دون علم الأجهزة الأمنية اللبنانية، قبل أن ينتهي به المطاف مُتَّهماً بالعمالة للعدو.
يذكر أن الضابط كان مُكلَّفاً في ثمانينات القرن الماضي، من التنظيم الشعبي الناصري تصفية بعض عملاء الاحتلال وبينهم النقوزي، العميل نفسه الذي تسبب التواصل معه بتوقيفه عام 2017.

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