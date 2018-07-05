النواب السنة المستقلون يطالبون بوزيرين والا فسيبنى على الشيء مقتضاه

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هو اللقاء الثاني للنواب السنة المستقلين الذين يكثفون اجتماعاتهم رافضين اقصاءهم من الحكومة التي يجري العمل على تأليفها، معتبرين ان المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب اي فئة سياسية عن هذه الحكومة التي يفترض ان تواجه تحديات مصيرية

وفي حين ان الاجتماع ضم ستة نواب، الا ان المطالبة التي لا رجوع عنها هي ان تكون حصة النواب السنة العشرة المستقلين محفوظة في الحكومة المقبلة انطلاقًا من مبدأ الوحدة الوطنية

المجتمعون استغربوا ان تتداول بعض الاطراف عبر الاعلام بأحقية تمثيلهم في الحكومة انطلاقًا من اعتبارات وتصنيفات في غير محلها، مؤكدين انهم ليسوا لا معارضة ولا موالاة حتى الان

اجتماع آخر سيعقد ظهر الثلاثاء المقبل في مجلس النواب للمطالبة بامور حياتية ومعيشية الى جانب مسائل تتعلق بالطائفة السنية