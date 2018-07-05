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لبنان والدوير ودعا الوزير علي قانصو في مأتم رسمي وشعبي وممثل رئيس الجمهورية منحه وسام الارز من رتبة ضابط أكبر

5
JULY
2018
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ودع لبنان الوزير الراحل علي قانصو، في مأتم رسمي وشعبي حاشد أقيم في بلدته الدوير الجنوبية، بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، ممثل الرئيس السوري بشار الاسد السفير علي عبد الكريم علي، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي بزي، وممثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، ممثل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الشباب والرياضة محمد فنيش، الزارعة غازي زعيتر، البيئة طارق الخطيب ممثلا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الأمين العام للمجلس الأعلى السوري -اللبناني نصري الخوري، ممثل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ممثل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط النائب السابق علاء ترو على رأس وفد قيادي من الاشتراكي، النواب: الدكتور قاسم هاشم، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، بهية الحريري، علي عسيران، سليم سعادة، ورئيس المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، ممثل النائب ياسين جابر جهاد جابر، ممثل النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد عبد الكريم حاطوم.

وشارك أيضا الوزراء السابقون: نزيه بيضون، فايز شكر، وعدنان منصور، النائبان السابقان مروان فارس وناصر قنديل، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد علي حطيط، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا الرائد حسين طباجة، محافظ النبطية القاضي محمود المولى، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان، قائد سريد درك النبطية العقيد توفيق نصر الله، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العقيد علي اسماعيل، رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة فيها خليل حمدان، المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وكذلك، شارك في التشييع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، ممثل الأمين العام للحزب الشيوعي الدكتور علي الحاج علي، ممثل الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق، أمين فرع الجنوب أحمد عاصي، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الدكتور خالد حدادة، ممثل حركة فتح والفصائل الفلسطينية في لبنان العميد ماهر شبايطا، وفد من التحالف الفلسطيني برئاسة محمد ياسين، إضافة إلى شخصيات ووفود قيادية من مختلف الاحزاب الوطنية والاسلامية والفصائل الفلسطينية في لبنان، وفاعليات ورؤساء بلديات ومحازبين ومواطنين.


وكان سجي جثمان الراحل قانصو صباحا في منزله، ثم انطلق موكب التشييع وتقدمه حملة الأكاليل والعلمين اللبناني والسوري، إضافة إلى علم الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحملت ثلة من عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي الجثمان، الذي لف بعلم الحزب على الأكف.

ولدى وصول الجثمان الى مدخل النادي الحسيني للبلدة، أدث ثلة من قوى الامن الداخلي التحية العسكرية له، ثم اقيم حفل تأبيني.

وبعد كلمة المربي علي رمال باسم أهالي الدوير، ألقى ممثل رئيس الجمهورية كلمة قال فيها: "تقديرا لعطاءاتك أيها الفقيد الغالي الوزير علي قانصو من أجل لبنان، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر، وكلفني وشرفني أن أضع هذا الوسام على نعشك في يوم وداعك وأن أتقدم من عائلتك بأحر التعازي باسم فخامة رئيس الجمهورية وباسمي".

ثم وضع الوزير تويني الوسام على النعش، وكانت قصيدة رثاء للشاعر طليع حمدان. وبعد ذلك، صلى إمام البلدة كاظم ابراهيم على الجثمان ليوارى في الثرى في روضة البلدة.

وطنية
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