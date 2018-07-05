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الاشارات تتكاثر... فهل من هزة كبيرة قريبا؟

5
JULY
2018
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وسط كل القلق الذي يعيشة اللبنانيون ما كان ينقصهم سوى ان يعود الى اذهانهم رعب الزلازل ، بعد الهزة الارضية التي استشعرها بعضهم مساء الاربعاء. بحسب مركز بحنس لرصد الزلازل والهزات الارضية بلغت قوة الهزة 4.3 درجات على مقياس ريختر تقريبا ومصدرها طبريا في فلسطين المحتلة. ما يفسر علميا ان يكون ابناء الجنوب اكثر من شعروا بها. وما حصل تحت طبقات الارض سجلته اجهزة الرصد الموصولة على هذه الشاشة

يعيش الخبراء في مركز بحنس بقلق دائم اذ كلما ابتعدنا بالسنين عن اخر زلزال ضرب لبنان كلما اقتربنا من الخطر، خاصة انه من المستحيل السيطرة على الطبيعة او تنبؤ حركتها. اجهزة الرصد العشرة الشبيهة لهذه والموزعة على معظم الارضي اللبنانية، رصدت حركة ناشطة في الساعات الاخيرة

ما حدث ليل الاربعاء ليس بجديد على بلد واقع على خط الزلازل وفيه فوالق في اكثر من منطقة. فهذه النجوم الظاهرة على هذه الخارطة تحدد الهزات الارضية التي تعرض لها لبنان بين ال 2006 وال 20016، منها ما شعر به اللبنانيون ومنها ما بقي من دون ارتدادات

فالهدف ليس دب الذعر في نفوس اللبنانيين، لكن المطلوب من الدولة ان تتحمل مسؤولياتها ولو لاجيال قادمة، عبر اقرار خطط انقاذية في حال الكوارث وتعزيز قدرات مركز الرصد البشرية والمادية، لأن الكارثة ان وقعت فلن تميز بين ثر او فقير ولا وساطة قد تنفع ولا من يحزنون.

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