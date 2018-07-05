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بصراحة تامة، أُبلغَت رسالة التيار الحكومية أمس إلى من يهمُّه الأمر:

إلى رئيس الحكومة المكلف: ثقتُنا كبيرة بك. نَفهم صراعَك مع بعض المحيط، في الداخل والإقليم، لكننا مستمرون في اتفاقنا معك، من أجل لبنان، وليس لاستهداف أي مكوّن آخر، على ما يدسُّ البعض.

إلى القوات اللبنانية: حريصون على المصالحة المسيحية منذ اليوم الأول. ولهذا، كانت تعليماتُنا واضحة منذ بداية الحملة ضدَنا بعدم الرد. أما تفاهمنا السياسي معكم، فليس MENU A LA CARTE: تختارون منه ما يناسِبُكُم، وتُهمِلون ما تبقى، وهو الأساس. وخارطةُ الطريق التي تعيد الثقة، تعديلٌ في الأداء، واتفاقٌ على طريقةِ عملٍ ثابتة، تَنبذ القتلَ السياسي، وتضع تحقيق المشترك، لا الفَرْضْ، نُصْب العينين.

إلى التقدمي الاشتراكي: الشراكة عادت إلى الجبل، كما إلى كل لبنان، ومنطق الإقصاء انتهى. أما الاستحواذ على تمثيل طائفة، تمهيداً لرفع الفيتو الميثاقي تعطيلاً لمسار العمل الحكومي الآتي، فلن يتم.

وبعيداً من رسائل التيار، إجازة معلنة، وتواصلٌ بعيد من الاعلام، داخل الحدود وخارجَها، بين أكثر من طرف، مع تمنٍ واضحٍ بانجاز التأليف في تموز، أو في أقرب فرصة، علماً أن التأخير مجالٌ للتفاهم حول خطوط عريضة تُحقق النجاح، وتَسمح بمقاربة المشكلات بما يَضمن بلوغَ الحلول، بعيداً من المناكفات، ومنطق "عَطِلِي تعطِلك".