اتحاد لجان الاهل: نؤيد ما طالب به كنعان في بكركي

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بيان صادر عن اتحاد لجان الأهل للمدارس الكاثوليكية في كسروان- الفتوح وجبيل واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن تأييداً لما طرح اليوم في بكركي بالنسبة إلى تنفيذ المرسوم ٩٢٩٨ تاريخ ١٩٧٤/١٠/١٢.



"عطفاً على اللقاء الذي حصل اليوم في بكركي برئاسة غبطة البطريرك الماروني وحضور نواب من كافة الكتل لإيجاد حل للقانون رقم ٤٦ ورفع اعبائه عن كاهل الأهل، ولما كان على الدولة التي شرعت هذا القانون أن تتحمل مسوؤلياتها بايجاد الوسائل البديلة لتطبيقه.



ولما كان سعادة النائب إبراهيم كنعان قد دعا وبحضور النواب من مختلف الكتل إلى تنفيذ القانون الصادر بمرسوم رقم ٩٢٩٨ تاريخ ١٩٧٤/١٠/١٢ القاضي بوضع مشروع يرمي إلى تحديد كيفية مساهمة الدولة في تخفيف أعباء التعليم عن كاهل ذوي التلامذة في المدارس الخاصة.



نحن كاتحادات وتكتلات لجان أهل نؤيد ما طالب به النائب كنعان، ونسأل الدولة عن اسباب عدم تطبيقه من العام ١٩٧٤ وحتى اليوم. لذلك، نطلب من المعنيين في الدولة اللبنانية أن يسارعوا إلى إيجاد حل سريع لهذه المعضلة.



مع الاشارة الى ان الزيادات التي باشرت بعض المدارس بفرضها على الأهل سوف تؤدي إلى خطر كبير وجدي على المستقبل العلمي لأولادهم الذين هم كما غيرهم بالواقع والحقيقة مستقبل البلد وعاموده الفقري".