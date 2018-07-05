إتفاقية بين أبي رميا وجامعة ال AUT لتخصيص منح جامعية ودعم الشباب اللبناني

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عقد النائب سيمون ابي رميا اتفاقية تعاون مع جامعة ال AUT (الجامعة الأميركية للتكنولوجيا) في جبيل بشخص نائب رئيسها الاستاذ "مرسيل حنين" تقضي بتخصيص مِنح جامعية للطلاب عبر إعطاء حسومات استثنائية لاسيما لطلاب قضاء جبيل، مما يخفف الاعباء على الشباب اللبناني ويحفزه على اكمال تحصيله العلمي الجامعي وعدم إيقاف مسيرته الاكاديمية لأسباب ماديّة.

وتشمل هذه المِنح كافة الاختصاصات في الكليات الثلاث: "إدارة الاعمال" و"العلوم التطبيقيّة" و"الفنون وعلوم الانسان" وتشمل أيضا البرامج الدوليّة في الجامعة ومنها البرنامج مع "جامعة لندن" ضمن اختصاص "العلوم الماليّة".

يذكر ان النائب سيمون ابي رميا يشغل منصب رئيس "لجنة الشباب والرياضة النيابيّة" حيث اقرت اللجنة منذ العام 2012 "وثيقة السياسة الشبابية" التي تضمنت 137 توصية تهدف الى دعم الشباب اللبناني في مختلف المجالات، وهو يشدد في كل مداخلاته البرلمانية على ضرورة اعلان حالة طوارئ شبابية تحاكي هموم الشباب وهواجسهم لترسيخهم في لبنان.