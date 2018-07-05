محمد صلاح يبدأ من بيروت "مواجهة الحقائق الموجعة"

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نشر نجم كرة القدم المصري محمد صلاح صورة له عبر حسابه على إنستغرام من بيروت. ويبدو صلاح في الصورة جالساً على كنبة وفي يده كتاب للمؤلف مارك مانسون "فن اللامبالاة لعيش حياة تخالف المألوف" المترجم إلى العربية.



"فن اللامبالاة" الصادر عن دار "التنوير للنشر" ينصح بأن "نعرف حدود إمكاناتنا وأن نتقبّلها، وأن ندرك مخاوفنا ونواقصنا وما لسنا واثقين منه، وأن نكف عن التهرّب والفرار من ذلك كله ونبدأ مواجهة الحقائق الموجعة، حتى نصير قادرين على العثور على ما نبحث عنه من جرأة ومثابرة وصدق ومسؤولية وتسامح وحب للمعرفة".



ويقول مانسون في كتابه: "لا يستطيع كلّ شخص أن يكون متميزا متفوقا، ففي المجتمع ناجحون وفاشلون، وقسم من هذا الواقع ليس عادلا وليس نتيجة غلطتك أنت".