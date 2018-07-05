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الرئيس عون اطلع من السفيرة الاميركية على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية اللبنانية الاميركية وزيارة قائد الجيش

5
JULY
2018
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد التي اطلعته على نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيشين اللبناني والاميركي، خلال الزيارة التي قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون الى العاصمة الاميركية مؤخراً. ووصفت السفيرة ريتشارد نتائج الاجتماعات بانها كانت جيدة، واكدت على متانة التعاون مع الجيش اللبناني الذي اظهر كفاءات عالية.

 

واوضحت السفيرة ريتشارد انها وضعت الرئيس عون في معطيات الاجتماعات التي عقدتها مع المسؤولين في الادارة الاميركية والتي ركزت على الوضع في لبنان والتطورات الاقليمية الراهنة.



النائب هادي حبيش

واستقبل الرئيس عون النائب هادي حبيش واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة اضافة الى حاجات منطقة عكار.



المطران افرام كرياكوس

وفي قصر بعبدا، متروبوليت طرابلس للروم الارثوذكس المطرن افرام كرياكوس والارشمندريت جورج صافيتي اللذان وجها دعوة الى الرئيس عون لحضور تنصيب المتروبوليت الجديد لابرشية جبل لبنان والبترون للروم الارثوذكس المطران سلوان موسي، الذي سيقام في كنيسة القديس جاورجيوس في بصاليم  في 13 تموز الجاري، في حضور بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس البطريرك يوحنا العاشر. 

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