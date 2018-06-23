خوري: للحدّ من منافسة العمالة الأجنبية على التوظيف

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اشار النائب الدكتور سليم خوري في حفل تخريج طلاب ثانوية السيدة الراهبات المخلصيات في عبرا انه "من دواعي سروري و اعتزازي ان اشارك معكم اليوم في حفل التخرج هذا المقام في هذا الصرح التربوي العريق الذي لم تنقطع فيه رسالة نشر العلم و الثقافة و المحبة و السلام على مر السنين برغم الظروف الحرجة و القاسية التي مرت على هذه المنطقة من حرب اهلية و احتلال و تهجير. ان هذه الرسالة فعل ايمان ينير طريق مجتمعنا في سبيل توطيد اواصر عيشنا المشترك في هذه المنطقة الذي نراه مبنياً على العدالة و احترام حرية التعبير و الاختلاف بالرأي و الحفاظ على المصلحة الوطنية.

وأضاف: "ايها الخريجات، ايها الخريجون، مبارك لكم النجاح بل مبارك للبنان نجاحكم لان الوطن اليوم بامس الحاجة الى طاقات ابنائه خاصة” الشابة منها لمواجهة التحديات الداهمة اقتصاديا” و سياسيا”.

وقال: "انني اثق بكم و بمستقبلكم لانني اعرف القيم التي عليها نشأتم و انتهز هذه المناسبة لاطالب الدولة اللبنانية بتأمين لكم الارشاد اللازم لكي تتمكنوا من اختيار مجال اختصاصكم بما يتلائم مع سوق العمل و يحد من ازمة البطالة و الهجرة. كما اطالب الحكومة العتيدة ان تضع في صلب اولوياتها الحد من المنافسة على التوظيف التي تسببها العمالة الاجنبية عبر التطبيق الصارم للقوانين المرعية الاجراء و ضبط المخالفين."

وختم: "اتقدم بالشكر من الام الرئيسة لاتاحتها لي هذه الفرصة بمخاطبتكم و من الهيئة التعليمية و لجنة الاهل على لطافة الاستقبال على امل ان يكون لنا مواعيد متكررة مع التقدم و النجاح."