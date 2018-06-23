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بالصور - صحناوي شارك في حفل افتتاح badaro seen festival الذي خصص لتكريم سرية الفهود

23
JUNE
2018
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شارك النائب نقولا صحناوي في حفل افتتاح badaro seen festival الذي خصص لتكريم سرية الفهود التي احتلت المرتبة الاولى في بطولة المحارب الدولية.
والقى النائب صحناوي كلمة لفت في خلالها الى ان من يسير في بدارو لا يستطيع الا ان يقدم التحية للجنة تجار بدارو على العمل الذي قامت به في المنطقة .
وتوجه الى الرابحين من الفهود في بطولة المحارب وعبر عن فخره بالمركز الاول الذي احرزوه معتبراً ان هذا الامر يدل على ان اللبناني اذا اعطي الفرصة يستطيع ان يكون سباقاً والاول في العالم فقد اثبت الفهود وجودهم وربحوا على اربعين دولة في العالم من بينها اميركا والصين وشدد على ضرورة تنظيم الدولة لننجح ونتقدم نحو المستقبل.
هذا وسلم النائب صحناوي درعاً تقديرياً للنقيب حسن حمزة ولرئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلم كما تسلم من رئيس لجنة تجار بدارو جورج براكس درعاً تقديرياً لرعايته حفل الافتتاح والتكريم

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