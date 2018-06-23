بالفيديو - ازمة القروض السكنية المدعومة الى الشارع

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شباب متضررون من أزمة السكن المستجدة بسبب البطء في القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان وتجميد طلبات الإسكان لدى المصارف لجأوا الى الشارع لايصال الصوت والضغط من اجل تسريع ايجاد حل لهذه الازمة. (شاهد الفيديو المرفق)



الاعتصام ترافق مع سلسلة مطالب واقتراح قانون كي لا تبقى الوعود مجرد شعارات.



عدد من النواب شارك المتضررين هواجسهم فمنهم من وقع الاقتراح ومنهم من تريث للدراسته.



رزم اموال صغيرة تعطى للقروض السكنية المدعومة يقابلها كم كبير من طلبات القروض فيطول الانتظار لتبقى العين شاخصة على ما بعد تشكيل الحكومة ووعود الكتل بالمساهمة في ايجاد حل لهذه الازمة.