بالفيديو - ما هي آخر المعلومات حول تأليف الحكومة وأين أصبحت المشاورات بين الأفرقاء؟

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من دون تحديد موعد نهائي للدخان الحكومي الأبيض تبقى المعلومات والمصادر سيدة المواقف في ظل رمادية خطوات الأفرقاء السياسيين، على الرغم من تواصلهم لفك العقد لكن مع تمسكهم بالمعادلات الثابتة.



بالنسبة للتيار الوطني الحر وفق معلومات الotv، السرعة في التشكيل مهمة لكن الاهم عدم الخروج على القواعد المعروفة بحجة الاسراع. فاحترام القواعد هو المدخل الى تشكيل سريع جدا قد يحصل غدا او بعد غد او قد يتأخر بناء على التجاوب او عدمه من المعنيين.



وهنا تؤكد المعلومات رفض ثلاثة أمور: منطق الالغاء وتكبير الاحجام وانعدام المساواة. التقدم الملموس خلال لقاء بعبدا الاخير بين الرئيس عون والحريري هو ترجمة واضحة للقاء باريس بين الاخير وباسيل، لكن العقد الاساسية تحتاج لبذل مزيد من الجهد لأن قواعد اساسية لم تحترم بعد.



وهنا تشير معلومات الoTV الى أن المشاورات مستمرة والتواصل مفتوح مع الجميع ولا فيتو على التواصل مع اي كان انطلاقا من مبدا احترام القواعد الحسابية والمنطقية والسياسية المعروفة والتي طبقها الجميع في السابق والبعض يتنصل منها اليوم.



على مقلب الرئاسة الثانية التي زارها وفد إشتراكي كان أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في أن تبصر الحكومة النور أمس ولكن الظاهر بحسب قوله إن شيئاً ما ليس جاهزا بعد والعقدة داخلية والحل هو لدى الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.



المختارة التي لم تغير موقفها من حصة الدروز الحكومية، تؤكد مصادرها للotv أنه يتم التعاطي بإيجابية مع عملية تأليف الحكومة على قاعدة جدية الطروحات، ليكون القرار من بعدها.



بالنسبة للقوات لا يزال الوضع على حاله بإنتظار اجتماع مهم سيعقد الأحد بحسب ما علمت otv، وأنه على الرغم من بعض العراقيل لكنها لن تحول اطلاقا من دون التشكيل.



وتقول مصادر القوات لمحطتنا: دخلنا بتفاوض جدي وتبادل افكار ايجابي وأن الكلام عن أن القوات متمسكة بحقيبة سيادية ونيابة الرئاسة، كلام تصعيدي ورفع للسقف. وإذ تؤكد ان تدوير الزوايا لا يجب ان يكون على حساب طرف واحد، بل تنازلات يجب ان تكون من كل الأطراف.