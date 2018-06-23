living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - ما هي آخر المعلومات حول تأليف الحكومة وأين أصبحت المشاورات بين الأفرقاء؟

23
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 من دون تحديد موعد نهائي للدخان الحكومي الأبيض تبقى المعلومات والمصادر سيدة المواقف في ظل رمادية خطوات الأفرقاء السياسيين، على الرغم من تواصلهم لفك العقد لكن مع تمسكهم بالمعادلات الثابتة.


بالنسبة للتيار الوطني الحر وفق معلومات الotv، السرعة في التشكيل مهمة لكن الاهم عدم الخروج على القواعد المعروفة بحجة الاسراع. فاحترام القواعد هو المدخل الى تشكيل سريع جدا قد يحصل غدا او بعد غد او قد يتأخر بناء على التجاوب او عدمه من المعنيين.


وهنا تؤكد المعلومات رفض ثلاثة أمور: منطق الالغاء وتكبير الاحجام وانعدام المساواة. التقدم الملموس خلال لقاء بعبدا الاخير بين الرئيس عون والحريري هو ترجمة واضحة للقاء باريس بين الاخير وباسيل، لكن العقد الاساسية تحتاج لبذل مزيد من الجهد لأن قواعد اساسية لم تحترم بعد.


وهنا تشير معلومات الoTV الى أن المشاورات مستمرة والتواصل مفتوح مع الجميع ولا فيتو على التواصل مع اي كان انطلاقا من مبدا احترام القواعد الحسابية والمنطقية والسياسية المعروفة والتي طبقها الجميع في السابق والبعض يتنصل منها اليوم.


على مقلب الرئاسة الثانية التي زارها وفد إشتراكي كان أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في أن تبصر الحكومة النور أمس ولكن الظاهر بحسب قوله إن شيئاً ما ليس جاهزا بعد والعقدة داخلية والحل هو لدى الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.


المختارة التي لم تغير موقفها من حصة الدروز الحكومية، تؤكد مصادرها للotv أنه يتم التعاطي بإيجابية مع عملية تأليف الحكومة على قاعدة جدية الطروحات، ليكون القرار من بعدها.


بالنسبة للقوات لا يزال الوضع على حاله بإنتظار اجتماع مهم سيعقد الأحد بحسب ما علمت otv، وأنه على الرغم من بعض العراقيل لكنها لن تحول اطلاقا من دون التشكيل.


وتقول مصادر القوات لمحطتنا: دخلنا بتفاوض جدي وتبادل افكار ايجابي وأن الكلام عن أن القوات متمسكة بحقيبة سيادية ونيابة الرئاسة، كلام تصعيدي ورفع للسقف. وإذ تؤكد ان تدوير الزوايا لا يجب ان يكون على حساب طرف واحد، بل تنازلات يجب ان تكون من كل الأطراف.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout