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قوى الأمن الداخلي وطلب هام من المواطنين!

23
JUNE
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "انطلاقا من مبدأ الشراكة مع المواطنين "معا نحو مجتمع أكثر أمانا" الذي أطلقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبعد عمليات إطلاق النار ابتهاجا التي حصلت بتاريخ الأمس إثر صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، على الرغم من تحذيرات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من خلال حملتها التي اطلقتها في هذا الصدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبواسطة الرسائل النصية التي وصلت الى المواطنين عبر هواتفهم الخلوية، إلا انه قد حصلت عدة عمليات إطلاق نار ابتهاجا أدت الى إصابة خمسة أشخاص.

لذلك وإيمانا منا بالدور الجوهري لكل مواطن بالحفاظ على أمنه وأمن مجتمعه، فإننا ندعو جميع المواطنين، من المتضررين ومن غير المتضررين، الى إرسال المعلومات الموثقة عن مطلقي النار (صورة او فيديو...) والأمكنة التي حصل فيها إطلاق النار، وذلك عبر خدمة "بلغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال التواصل مع شعبة العلاقات العامة من خلال موقعي فايسبوك أو تويتر، ليكون هناك أدلة دامغة تدينهم، علما بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرية، وفقا للقانون.

وكما نعلق أهمية كبرى على دور المواطنين في إرسال المعلومات الموثقة عن مطلقي النار، بهدف توقيفهم ومحو هذه الآفة والظاهرة غير الحضارية من أذهان اللبنانيين، فإن القطعات المختصة باشرت على الفور استقصاءاتها وتحرياتها لتوقيف كل من تجرأ على إطلاق النار، على مختلف الأراضي اللبنانية".

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