للإسراع في تشكيل الحكومة... النائب إدكار طرابلسي: الشعب "مخنوق" ولم يعد قادرا على الاحتمال

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طالب النائب إدكار طرابلسي بالاسراع بتشكيل حكومة وطنية تكون على رأس أولوياتها إعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم من دون انتظار الحل الدائم للازمة السورية.

وناشد طرابلسي الحكومة العتيدة ان تتحمل مسؤولياتها في تحريك عجلة الاقتصاد المنتج لأن الشعب "مخنوق" ولم يعد يقدر على الاحتمال.

كما دعا طرابلسي المعنيين بتشكيل الحكومة إلى ان يكون الوزراء أصحاب كفاءات وأمانة ومقتدرين على صنع تغيير نوعي في حياة اللبنانيين، لأن المخاطر التي تتهددنا كبيرة وفي مقدمها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.