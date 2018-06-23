هل ساهمت "جنى" في الكشف عن شبكة تجسس داخل حزب الله؟!

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بعد مضي أسبوعين على إعلان المحكمة العسكرية براءة الناشطة جنى بو ذياب من تهمة التواصل مع العدو الإسرائيلي، وبعد 7 أشهر من الإعتقال والتوقيف داخل سجن بربر الخازن في بيروت كشفت معلومات خاصة لموقع "رادار سكوب" أن أمن " حزب الله " حقق وتابع شخصياً ملف "بو ذياب" منذ لحظة توقيفها داخل شقتها في آخر شارع الحمراء وحتى تحويلها إلى المحكمة العسكرية.

وأظهرت التحقيقات الأمنية التي أجراها الحزب أنّ بو ذياب غير متورطة بأي تهمة تعامل او تخابر مع العدو، ولو أن هناك إحتمال 1% بذلك لكانت الناشطة الشابة لا تزال قابعة في السجن، وبحسب المصدر فإن الأمن العام توسّع بالتحقيقات ومن ثم قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا تابعها ولم يلحظ أي شبهات تثبت التورط.

في المقابل أكّدت المصادر لرادار سكوب، أن ملف بو ذياب ساهم في الوقت عينه بالكشف عن شبكة عملاء ناشطة تعمل داخل "حزب الله"، بيد أنه من خلال عملية البحث والتحقيقات التي قام بها عناصر أمنيين من الحزب للحصول على معلومات عن جنى ومحيطها ومتابيعها على مواقع التواصل الإجتماعي تم التوصّل بعد أشهر من المتابعات المضنية الى هذه الشبكة التي كانت تتعامل مع العدو.

فهل ستكشف الأيام المقبلة الكثير من المعلومات الغامضة في هذا الملف وغيرها من الملفات الأمنية؟





رادار سكوب