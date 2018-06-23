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بالصور: استهدف لإعلام المقاومة و"إسرائيل " تبارك!

23
JUNE
2018
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رحب الإعلام العبري صباح اليوم بقرار إدارتي "الفيسبوك والتويتر" حجب حسابات الإعلام الحربي المركزي وتناقلت وسائل الإعلام العبرية القرار معتبرةً بأنه جاء نزولاً عند رغبة السياسيين في كيان العدو.

وفي هذا السياق نقلت القناة "العاشرة" العبرية عن وزير الأمن الداخلى الصهيوني "جلعاد أردان" ترحيبه بقرار إدارتي "فيسبوك وتويتر" حجب حسابات الإعلام الحربي المركزي قائلاً: "آمل أن تلتزم فيسبوك و تويتر بالقرار الذى كان يجب أن يتخذ منذ زمن، ويجب تطبيق هذا القرار على حركة حماس فوراً".

من جهتها كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن قرار إدارتي "الفيسبوك وتويتر" جاء بعد رسالة وجهها وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان لإدارة "التويتر" هدد من خلالها بأنه "إذا لم تقم بإغلاق حسابات المنظمات الإرهابية المعلنة ، فقد تواجه إجراءات جنائية في إسرائيل".

وبحسب الصحيفة العبرية، هذه ليست المرة الأولى التي تقدم الإدارتين على إغلاق حسابات الإعلام الحربي المركزي، الذي بدوره ينشىء حسابات جديدة ويتابع نشاطه بشكل طبيعي.


الإعلام الحربي المركزي

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