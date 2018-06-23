النائب سليم خوري خلال ندوة زراعية في لبعا: لن نرضى بعد اليوم ان ترمى محاصيلنا بسبب غياب التصريف من دون ان تكترث الدولة لمعاناتنا

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قال عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري في مداخلة خلال ندوة زراعية اقيمت في مكتب مؤسسة لابورا في لبعا حضرها رئيس المؤسسة الاب طوني خضره و عدد من المخاتير و المهتمين ان منطقة جزين منطقة زراعية لانها تتمتع بالتربة الخصبة و المياه و المناخ الملائم و هذه ثروة علينا استغلالها و الاستفادة منها حاصةً ان المساحات الزراعية تتقلص عالمياً.

و اضاف خوري ان الزراعة تعاني من الاهمال بسبب غياب الارشاد و الدعم لتخفيض كلفة الانتاج و صعوبة ايجاد اسواق لتصريف المنتوجات و المضاربة بسسب البضاعة المستوردة. كما انه يتوجب على المزارع ان يتقن جودة الانتاج و تحديث الاصناف المزروعة.

و امل خوري ان تكون حقيبة الزراعة في الحكومة العتيدة من حصة تكتل "لبنان القوي" من اجل وضع خطة انقاذية لهذا القطاع و البدء بتطبيقها، و تعهد ان يتابع مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة و غيرها من الادارات جميع المشاكل التي تواجه هذا القطاع